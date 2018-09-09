برشلونة يحضر على محيط الرعب في وداع قناص الهلال

طلال الغامدي(صدى):

يشهد ملعب محيط الرعب الخاص بنادي الهلال، حفل اعتزال المهاجم الدولي السابق المخضرم ياسر القحطاني، في ديسمبر المقبل، أمام نادي برشلونة الإسباني وذلك بعدما أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تكفله بحفل اعتزال القناص.

وأوضح ” القناص ” ، في وقت سابق، أن اعتزاله سيكون استثنائيًا وسيحظى بحضور نجمه المفضل الإيطالي فرانشيسكو توتي والذي يعد مثله الاعلى في ملاعب كرة القدم، كما طلب اللعب أمام تشيلسي فريقه الإنجليزي المفضل ولكن اعتذر البلوز نظرًا لتعارض موعد المباراة مع فترة الاعداد الخارجي للفريق.

ومن الجدير بالذكر، أن مسيرة ياسر القحطاني في ملاعب كرة القدم استمرت لـ18 سنة حقق خلالها 23 بطولة منها ثلاث بطولات دولية مع المنتخب وبطولتين مع نادي القادسية وبطولة مع نادي العين و17 بطولة بقميص نادي الهلال، كما توج بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا سنة 2007.