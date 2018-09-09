جامعة الأمير فهد بن سلطان بتبوك تبتكر نظاما جديدا لمنع تزوير الوثائق الجامعية

تبوك(صدى):

طورت جامعة الأمير فهد بن سلطان بالتنسيق مع شركة متخصصة في هذا المجال , نظاماً إلكترونياً جديداً لمنع تزوير الوثائق الجامعية يعد الأول من نوعه في المملكة، ويمتاز بتوثيق وحفظ جميع الوثائق التي تصدرها الجامعة ووضعها بخوادم خاصة تسمح بالتحقق من سلامة الوثائق الجامعية من خلال الإنترنت في ثوان معدودة من أي مكان في العالم من خلال رابط الجامعة، بالإضافة إلى تطوير تطبيق ” iverify ” للهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله الدخول على النظام والتأكد من صحة الوثائق.

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن هذا النظام يُمكن إدارة الجامعة من الاطلاع على جميع الإحصائيات والوثائق العلمية التي جرى إصدارها من شهادات وكشوف علامات من كليات الجامعة كافة، بالإضافة إلى معرفة الأماكن التي تحققت من الوثائق على مستوى العالم.