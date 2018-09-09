” الأخضر ” تحت 19 عاما يخوض أولى ودياته أمام مالي

طلال الغامدي(صدى):

يواجه المنتخب الوطني تحت 19 عامًا غدًا الأحد، منتخب مالي، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الطائف، والذي يأتي في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وعلى جانب آخر، أنهى لاعبو المنتخب الوطني تحضيراتهم للقاء بحصة تدريبية مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، والتي بدأت بتمارين في مربعات صغيرة، أعقبها مران تكتيكي، واختتمت الحصة التدريبية بمران للكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

ومن الجدير بالذكر، أن ” الأخضر ” يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا؛ بحسب قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا، التي ستقام منافساتها في الثامن عشر من شهر أكتوبر المقبل.