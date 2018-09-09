صدمة شاب.. فوجئ أن زميله في العمل هو ” والده “

واشنطن(صدى):

فوجئ شاب أمريكي الجنسية، يبلغ من العمر 27عامًا، يعمل سائقًا لشاحنة، أن زميله في نفس الشركة الذي يعمل بها هو والده الحقيقي، وذلك عن طريق الصدفة، بعد أن أصبحا صديقين حميمين.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين أصبح الرجل ووالده صديقين مقربين، وبدءا في تبادل التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، وسرعان ما لفت اسم الوالد انتباه والدة الشاب، التي اعتقدت أنه ربما يكون والده الحقيقي.

وذات يوم، اعترفت والدة الشاب لابنها بشكوكها، وأخبرته أن صديقه هذا ربما يكون والده الحقيقي، مما أدخله في حالة من الصدمة، وفي اليوم التالي، تراسل الشاب مع صديقه، وسأله عن والدته، ليؤكد له أنها زوجته السابقة، فردّ الشاب: ” يا إلهي، إنها والدتي الحقيقية، لقد أخبرتني أمي بذلك ليلة أمس ” .

ثم دخل الشاب في نوبة من الضحك الهيستيري هو ووالده، عقب اتصالهما الهاتفي، وعبر الشاب عما شعر به قائلَا: ” لم أتمكن من التوقف عن الضحك، فنحن نعمل مع بعضنا منذ عامين تقريبًا، ولم ندرك هذه الحقيقة حتى الآن، بالنسبة لي كانت صدمة كبيرة، ولم نعرف ماذا يقول كل منا للآخر، كان الأمر لا يصدق ” .