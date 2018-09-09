سفير المملكة بمصر يرأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارت العربية

رحاب فتحي(صدى):

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية اجتماعًا لها اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي .

وذلك لمتابعة تنفبذ قرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في الظهران، وإعداد تقرير شامل في هذا الشأن لرفعه الى وزراء الخارجية العرب بعد غد الثلاثاء.

وشارك فى الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وتضم الهيئة فى عضويتها إضافة إلى المملكة كلا من الأردن وتونس وجيبوتي والسودان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.