راموس مستاء من الإنجليز: تتذكرون واقعة محمد صلاح وتنسون تهديدي بالقتل

ماجد محمد(صدى):

أشعلت الجماهير الإنجليزية، سيرجيو راموس قائد المنتخب الإسباني، حيث أطلقت صافرات الاستهجان التي تعرض لها طوال مباراة منتخب بلاده ضد نظيره الإنجليزي ليلة الأمس، في إطار بطولة دوري أمم أوروبا.

وأعرب ” راموس ” عن اندهاشه من أن الجماهير مازالت تذكر ما حدث لمحمد صلاح من إصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويتناسون ما تعرض له هو وعائلته وأطفاله من تهديدات بالقتل.

ومن الجدير بالذكر، أن الجماهير الإنجليزية أطلقت صافرات الاستهجان على ” راموس ” بسبب الواقعة التي جمعت بينه وبين محمد صلاح جناح ليفربول، وتم اتهام مدافع ريال مدريد الإسباني أنه تعمد إيذاء ” صلاح ” المُلقب بـ ” الملك المصري ” في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والذي حسمه الفريق الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.