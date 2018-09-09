بالفيديو.. أم تتخلص من مولودها وتلقيه في المرحاض

بكين(صدى):

حاولت امرأة صينية التخلص من مولودها خلسة عقب ولادته مباشرة، بطريقة متخليه فيها عن مشاعر الأمومة وحنانها.

وألقت المراة طفلها حديث الولادة في مرحاض مستشفى الولادة بمدينة تيانجين، حيث سمعن المررضات في المستشفى صوت بكاء طفل من المرحاض وعند التحقق وجدوا الجنين مع المشيمة في فتحة المرحاض.

واستطعن الممرضات إنقاذ الطفل قبل وفاته، مؤكدين أنه لم يصاب بأي ضرر خطير وحالته الصحية مستقرة.

ومن جانبها، أوضحت الأم بعد إلقاء القبض عليها إنها أرادت التخلص منه؛ لحملها به دون زواج رسمي من شاب هرب بعد أن علم بحملها، دون علم عائلتها.