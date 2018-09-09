دراسة تكشف عن أفضل السيارات حسب تقييم العملاء في 2018
بعد أن تمكنت جينيسيس من التغلب على بورش في دراسة JD Powers لمدى رضا العملاء عن سياراتهم، إضافة لتغلب كل من هيونداي وكيا على الصانع اﻷلماني في اختبارات الجودة اﻷولية، أتت بورش 911 على رأس قائمة السيارات اﻷعلى تقييماً من JD Power لعام 2018.
تدمج هذه القائمة بين نتائج الدراسات المختلفة من حيث الجودة، الاعتمادية، اﻷداء، رضا العملاء، المراجعات، الجوائز وتقييمات الوكالات، حيث تُعد اعلى نتيجة ممكنة هي 100 نقطة، وقد حلت بورش 911 في المرتبة اﻷولى عبر تحقيقها 94 نقطة، ولكن جينيسيس G90 أتت خلفها تماماً بفارق نقطة واحدة، حيث شهدت القائمة تقارب كبير في اﻷداء وتعادلات عديدة كما يلي:
94 نقطة – بورش 911
93 نقطة – جينيسيس G90
92 نقطة – مرسيدس S-Class
92 نقطة – لينكون كونتيننتال
91 نقطة – بورش ماكان
91 نقطة – لينكون نافيجيتور
91 نقطة – لكزس RX
90 نقطة – بورش 718
90 نقطة – بي إم دبليو الفئة السابعة
90 نقطة – كاديلاك اسكاليد
جدير بالذكر أن هذه الدراسات استندت على آراء أكثر 3.2 مليون مالك وبناء على عدة عوامل كما ذكرنا آنفاً، وذلك لموديلات تقع بين عامي 2013 وحتى 2018 الجاري.
بنتن لحرب[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 26 دقيقة
ماشاء الله / إن شاء الله إركب أحد هاذي السيارات الكشخة 🙂
الله يبارك لمستخدميها ويعطيهم من خيرها 🙂
ابو غالب[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 25 دقيقة
برفو برفو برفو الكوريين تفوقو وتقدمو في الترتيب علي الالمان واليابانيين والامريكان بجينيسيس G90 انا اتوقع خلال الخمس سنوات القادمة ستكون المنافسة شرسة بين الالمان والكوريين في المبيعات وسوف يزيحو اليابانيين والامريكان من طريقهم
ابو فارس[ عدد التعليقات: 338 ] نشر منذ 7 دقائق
احد الاصدقاء الميسوريين يملك جينيسيس G90 2018 وركبت معه في جولة بدبي الساحرة صرحتا سيارة فخمة وهادئة وتنافس بشدة مرسيدس و بي ام دبليو ولكزس