الطائرات الروسية تشن 40 غارة على شمال حماة وجنوب إدلب

دمشق(صدى):

شنت الطائرات الحربية والمروحية الروسية 40 غارة وبرميل متفجر على شمال حماة وجنوب إدلب.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم في بيان، أن ست طائرات مروحية ألقت نحو 25 برميلاً متفجرًا على مناطق في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بالريف الشمالي لحماة، ومناطق أخرى بمحيط قرية عابدين وأطراف بلدة الهبيط، في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وأضاف، استهدف سرب من الطائرات الحربية الروسية مؤلف من ثلاث طائرات، مناطق في بلدة اللطامنة بأكثر من 14 غارة متتالية، مما تسبب بمزيد من الدمار والأضرار في ممتلكات مواطنين، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية .

وأشار المرصد إلى أن القصف الجوي متصاعد العنف، ترافق مع بدء القصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل قوات النظام، على مناطق في بلدة اللطامنة وسط مخاوف وترجيحات بزيادة القصف وتصاعده نتيجة كثافة التحليق من قبل مروحيات النظام والطائرات الحربية في الأجواء، ومخاوف كذلك من سقوط مزيد من الخسائر البشرية أو تصاعد حركة النزوح.