قبل مواجهة الفيصلي.. عبد الرزاق حمد الله جاهز للمشاركة مع النصر

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي النصر عن خبر سار يخص الفريق؛ حيث أصبح بإمكان المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو الاستعانة بخدمات المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في المباريات الرسمية المقبلة.

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” صدرت البطاقة الدولية للاعب عبد الرزاق حمد الله، من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبذلك يمكنه المشاركة مع الفريق، اعتبارًا من مباراة الفيصلي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب المغربي غاب عن صفوف النصر في المواجهة التي انتهت بالفوز بهدفين لهدف أمام أحد في الجولة الأولى من كأس الأمير محمد بن سلمان بسبب عدم وصول بطاقته الدولية.