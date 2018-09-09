مقتل 30 حوثيا في قصف للتحالف بصعدة والجوف

فهمي محمد(صدى):

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قصف مدفعي وجوي مستهدفة مواقع وعناصر مليشيا الحوثي الإيرانية في محافظتي صعدة والجوف.

وأسفر القصف عن مقتل مالا يقل عن 30 عنصرًا من المليشيا الإرهابية في صعدة والجوف، في الوقت الذي حقق الجيش اليمني تطورًا ميدانيًا قبالة مديرية حيران في حجة.

وتمكن الجيش اليمني من تطهير المناطق التي سيطر عليها من الألغام التي زرعها الحوثيين بشكل عشوائي، كما نفذ عمليات نوعية، خاصة في منطقتي باقم والملاحيط.

وكانت قوات اللواء 63 مشاة بالجيش اليمني حققت تقدمًا ميدانيًا هامًا أمس السبت، في جبهة باقم شمال صعدة، مستعيده عدد من القرى والمواقع، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى الحوثيين.