مصرع وإصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين واحتراقهما بأحد المسارحة

تركي السالم(صدى):

شهد الطريق الرابط بين محافظتي أبوعريش وأحد المسارحة، صباح اليوم الأحد، حادث تصادم سيارتين واحتراقهما، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وذلك على الطريق المؤدي لإسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي بالحصمة.

ومن جانبه، أوضح بيبشي الصرخي، المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، أن غرفة العمليات تلقّت – صباح اليوم – بلاغًا عن حادث تصادم على طريق إسكان الحصمة، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث.

وبيّن ” الصرخي ” ، أنه عند وصول الفرقة، وُجدت حالة واحدة متوفاة وأخرى تعرضت لإصابات حرجة، مؤكدًا أنه قد تم تقديم الخدمات الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى أحد المسارحة لتلقي العلاج اللازم.