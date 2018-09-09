بالصور.. وكيل أمانة مكة يكافئ عامل نظافة استمر في عمله رغم الأمطار

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو صوره أحد المواطنين خلال أمطار العاصمة المقدسة، الأربعاء الماضي، تفاني عامل نظافة في عمله وإخلاصه، والذي أشارت إليه ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو.. عامل نظافة يباشر عمله وسط السيول والأمطار ” .

ومن جانبه، قام وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط، بتكريم عامل النظافة مانحًا إياه مكافأة مالية مجزية تجاوزت ثلاثة رواتب.

وكان أمين العاصمة المقدسة، قد أصدر توجيهات بتكريم العامل الذي قام بمهام عمله المكلف به بتفانٍ؛ وذلك ضمن العديد من العمالة بمكة المكرمة المُكلفة بنفس هذا العمل؛ أثناء هطول الأمطار مساء الأربعاء.

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