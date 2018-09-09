8 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

أماني الغامدي(صدى):

تعد رائحة القدمين الكريهة من أكثر الأشياء المزعجة التي تثير استياء الآخرين، والتي تنتج عن تراكم البكتريا أو الفطريات على جلد القدمين، فضلًا عن تفاعل الحذاء مع بشرة القدم، وليس حرارة الجو كما يظن البعض.

ويقدم المختصون عدة نصائح لتفادي رائحة القدمين الكريهة، وتتمثل فيما يلي:

1- قم بغلي كمية من الشاي أو أية أعشاب مثل: ” البابونج ” في الماء، وعندما يفتر، أضفه إلى إناء يمكنك نقع قدميك فيه بضع دقائق.

2- اغسل قدميك بصابون مضاد للبكتريا، لكن لا يُنصح باستخدام هذا الصابون باستمرار.

3- ضع بعض قشور البرتقال أو الليمون في الحذاء لتعطيره.

4- استخدم مزيل لرائحة الحذاء، لإبقاء رائحته جيدة طوال اليوم.

5- يمكنك حشو الحذاء بأوراق ” صحف ” خلال المساء، وتركه في منطقة جيدة التهوية.

6- انثر بعض بودرة ” البيكنج صودا ” داخل الحذاء أثناء الليل.

7- ضع قطرة أو اثنتين من ” اللافندر ” في الحذاء، بعد ارتدائه طوال اليوم.

8- لا تكرر ارتداء نفس الحذاء كل يوم.