بعد الفوز على إنجلترا.. مدرب إسبانيا سعيد بالبداية

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي إنه لم يكن يحلم ببدء مسيرته في تدريب منتخب إسبانيا بشكل أفضل من الفوز بهدفين لهدف على إنجلترا في إستاد ويمبلي يوم السبت.

وأوضح ” إنريكي ” قائلًا: ” الفوز بهذه الطريقة يمثل أفضل طريقة ممكنة لبدء مشواري، لقد حققنا فوزاً مستحقًا ” ؛ فيما ضمت تشكيلة لويس إنريكي الأساسية 5 لاعبين فقط من تشكيلة الفريق التي بدأت المواجهة الأخيرة أمام روسيا.

وأضاف إنريكي، الذي قاد برشلونة للفوز بالدوري الإسباني مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة خلال عمله كمدرب للنادي على مدار 3 سنوات: ” أفضل شيء الليلة هو سلوك لاعبي فريقي ” ، متابعًا: ” عانينا قليلاً قرب النهاية لكن أمام الفرق الكبيرة يمكن حدوث ذلك، الآن يمكننا أن نتطلع إلى الأشياء المقبلة ونتحسن. “