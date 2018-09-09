بمشاركة 25 دولة.. إنطلاق فعاليات ” ملتقى الصحة العالمي ” غدا

الرياض(صدى):

تشارك 25 دولة في فعاليات ملتقى الصحة العالمي، الذي يفتتحه معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة غداً الإثنين بالرياض، حيث يركز الملتقى على واقع الاستثمار الصحي في المملكة، بمشاركة صنّاع القرار المحليين والعالميين في تطوير قطاع الرعاية الصحية،إلى جانب المستثمرين، والموزعين، ومصنعي الأجهزة الطبية، والأطباء، ومديري المستشفيات، والمساهمين في تقديم الرعاية الصحية.

وسيستضيف ملتقى الصحة العالمي أكثر من 135 عارضًا من الشركات السعودية والإقليمية والدولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية.

ويهدف الملتقى إلى التعمق في التطورات العالمية وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية لتحديد الفرص المتاحة للتطورات في مجال الرعاية الصحية بالمملكة، كما سيبحث سبل تطوير المشهد الحالي للرعاية الصحية من أجل الاستخدام الأفضل لإمكانات وقدرات المنظومة الحالية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، ورفع مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.

وسيناقش ملتقى الصحة العالمي في المؤتمر المصاحب له سبعة محاور رئيسية منها ” تأثير السياسة على الرعاية الصحية ” ، و ” الإستثمار في الرعاية الصحية القائمة على القيمة”، ” الإبتكار في مجال الرعاية الصحية ” و ” احتضان المستقبل ” و ” الاستثمار والتمويل وتعويض النفقات في الرعاية الصحية ” إضافة إلى ورش العمل النقاشية ومنها ما يرتبط بـ ” الكتابة العلمية والنشر” بغية تعزيز مهارات الكتابة العلمية عند المتخصصين في الرعاية الصحية، وتعريف المشاركين بالمفاهيم والقضايا المتعلقة بالكتابة العلمية كمعايير التأليف، وأخلاقيات النشر، وإرشادات التقديم.