بالصور.. رصد بورش كايين كوبيه 2020 منافسة بي إم دبليو X6 أثناء اختبارها

برلين(صدى):

مرت 10 أعوام منذ إطلاق بي إم دبليو لأول SUV كوبيه متوسطة الحجم في العالم، منذ ذلك الوقت انضم إلى المنافسة عدد من أبرز صانعات السيارات.

مرسيدس جاء ردها أولا مع GLE كوبيه التي أطلقت في 2015، تلتها لامبورجيني وأودي مع أوروس وQ8 على التوالي، والآن تستعد بورش للمقاومة عبر كايين كوبيه، والتي تمت الموافقة على طرحها مؤخرا.

هل فعلا ستسمى كايين كوبيه؟

لسنا متأكدين من ذلك، لكننا لن نفاجئ لو كان هذا هو الحال، حيث أن كايين يعرفها الجميع ويعترف بها، بالتالي لن يكون تسويقها أو تطويرها عملية صعبة، وبالفعل يحمل النموذج الاختباري تصميما متطابقا بالواجهة الأمامية، ذلك يتضمنه المصابيح الأمامية، غطاء المحرك، الشبك الأمامي.

بالطبع الحال لا يظل كذلك في الخلفية، إذ أنها موديل كوبيه، بالتالي هي تتميز بسقف منحدر برشاقة، خطوط نوافذ حادّة، جناح خلفي قابل للتهيئة، لوحة تعريف بالمصد، وبالنسبة إلى المصابيح الخلفية فإنها مموهة، ما يدل على أنها ستكتسب تحديثا طفيفا.

تقنيات رائدة

صور الداخلية تؤكد لنا بأن كايين كوبيه لن تختلف مقارنة بكايين، وهو متوقع إذ أنها رائدة بالفعل بين منافسيها بالتطور التقني، حيث تأتي بعددات قياسات رقمية، أنظمة صوتية فاخرة، شاشة كبيرة 12.3 إنش بنظام المعلومات الترفيهي باتصال بالإنترنت وغيره.

المتوقع اختلافه هو مساحة الأمتعة، حيث أن الموديل القياسي يقدّم 770 لتر، وهو بالطبع ما سيختلف كثيرا بالكوبيه بسبب خط السقف الذي سيقلل أيضا مساحة الرأس بالمقاعد الخلفية.

أما بالنسبة إلى التقنيات النشطة، بورش قد تقوم أيضا بدمج كايين كوبيه بمميزات مثل مساعد الرؤية الليلية، مساعد تغيير الحارة ومساعد البقاء فيها، مساعد القيادة بالزحام المروري.

محركات قوية

غالبا ما لن تتيح الصناعة الألمانية محركات ديزل بالسيارة، إذ ستأتي قياسيا بمحرك تيربو مزدوج 2.9 لتر 6 سلندر قوة 440 حصان وعزم دوران 550 نيوتن.متر، وبالنسبة للنسخة عالية الأداء فإنها ستحمل محرك تيربو مزدوج 4 لتر 8 سلندر والذي يولد في باناميرا تيربو 550 حصان وعزم دوران 770 نيوتن.متر، بالإضافة إلى أنه غالبا ما ستقدّم نسخة هجينة.

هذا ومتوقع تدشين بورش كايين كوبيه 2020 خلال العام المقبل، على أن تصل للأسواق نهاية العام نفسه.