سلمان للإغاثة يدشن مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة بالحديدة

محمد السعران(صدى):

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مخيم النازحين في بني جابر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.

‏‎ويستوعب المخيم 420 نازحًا في مرحلته الأولى ، تم توفير المواد الإيوائية لهم من خيام وبطانيات وبسط وخزانات المياه إلى جانب العيادات الطبية المتنقلة.

‏‎ الجدير بالذكر أن المشروع الإيوائي يستهدف في جميع مراحله 30 ألف نازح سوف يوفر لهم 500 خيمة و3000 بطانية و1000بساط.

كما تم إنشاء عيادات طبية متنقلة تقدم خدماتها الصحية لمخيمات النازحين تتكون من عيادة الباطنية وقسم الطوارئ والمختبر والصيدلية، وغرفة التغذية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وغرفة الصحة الإنجابية، وعيادة النساء والولادة، وقسم التنويم.

كما تضم سيارة إسعاف وعيادة متنقلة للمخيمات المجاورة و 25 متطوعة ستقدم لهم دورات تدريبية في مجال صحة المجتمع.

كما اهتم المركز بخدمات المياه والإصحاح البيئي للمخيمات والتي اشتملت على توفير 3.1500.00 لتر ماء صحي للشرب ، و 3.150.000 لتر ماء للاستخدام العام، و 34 خزان سعة 2000 لتر ، و 1000 وعاء بلاستيكي سعة 10 لترات ، و 500 حقيبة نظافة شخصية واستهلاكية، و 50 برميل نظافة .

كما تم بناء 100 دورة مياه للطوارئ وإنشاء مكان للتخلص من النفايات ، وأخرى لتصريف مياه الصرف الصحي.

و تقدم رئيس وحدة النازحين برئاسة مجلس الوزراء اليمني نجيب السعدي بالشكر الجزيل لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وأبدى السعدي إعجابه بالخدمات التي يقدمها المخيم، من إيواء وصحة، ومياه وخدمات إصحاح بيئي، وهو ما سيخفف العبء على النازحين.

و قال منسق مركز الملك سلمان للإغاثة في مكتب عدن عبدالله الطيار إن السعادة تغمر الجميع بتدشين المرحلة الأولى من المخيم، والذي سيقدم خدمات لـ”30,000 مستفيد في نهاية جميع مراحله.

حضر التدشين منسق لجنة الإغاثة الحكومية في محافظة الحديدة عادل مكرشب، ومدير عام مديرية الخوخة محمد يحيى علي، وعضو مجلس أمناء ائتلاف الخير للإغاثة صالح باناعمة، والمدير التنفيذي لائتلاف الخير للإغاثة المهندس فهمي بن منصور.

و يأتي هذا المشروع ضمن المشروعات التي يخصصها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال الإيواء لاستيعاب النازحين الذين تسببت المليشيات الحوثية في تهجيرهم من مدنهم وقراهم.