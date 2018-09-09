قبول وتسجيل 11 ألف طالب بجامعة الملك سعود

نايف السالم(صدى):

أوضح عميد القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، الدكتور باسل بن عبدالله السدحان، أن العمادة أتمت أعمال القبول لهذا العام الجامعي 1439/1440هـ وفقًا للأعداد والشروط التي أقرها مجلس الجامعة، وذلك بعد عمل استمر لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر ابتداءً من التهيئة لفتح بوابات القبول وحتى بداية العام الدراسي.

وأشار ” السدحان ” إلى أن هذه الجهود تكللت بقبول قرابة 11000 طالبًا وطالبة في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من خلال آليات قبول متطورة ودعم فني وأكاديمي متواصل، مفيدًا أن القبول شمل مختلف شرائح المجتمع ومنهم المكفوفين والصم وضعاف السمع، بالإضافة لتحقيق رغبات قبول الفئات التي شملتهم التوجيهات السامية مثل أبناء الشهداء ومن في حكمهم.