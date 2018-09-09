نكاح 72 فتاة معضولة خلال عام.. ومكة تتصدر
عقدت المحاكم في المملكة نكاح 72 فتاة معضولة خلال العام الحالي 1439، في مختلف مناطق المملكة، بعد استكمال كافة الإجراءات والتأكد من جميع الضمانات القضائية.
وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا التي حكمت بعقد نكاح المعضولات بـ 26 قضية عضل، تليها منطقة الرياض بـ 17 قضية تم حلها بإجراء عقد النكاح.
فيما سجلت محاكم المنطقة الشرقية 7 قضايا، ومحاكم منطقة عسير 6 قضايا عضل، كما تم عضل 5 فتيات في منطقة جازان تم الحكم بعقد نكاحهن، ثم محاكم منطقة المدينة المنورة 4 فتيات.
وسجلت كل من محاكم ” منطقة القصيم، منطقة الحدود الشمالية، منطقة الباحة ” عقد نكاح فتاتين في كل منهم، وسجلت آخر قضية عضل لفتاة في محاكم منطقة الجوف.
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1515 ] نشر منذ 30 دقيقة
مكه تتصدر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عموما انا ماادري ويش وضع هالصوره
خاصه اللي بالوسط كاشفه نص وجهها واللي هي الاكثر منطقه تحتجب واعني الانف والفم هي اكثر اغراء واللبي تعجب الرجل من ملامح وجه المرأه
هل القصد هو اغراء لغرض التشجيع للاقبال على الزواج ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
معلمة[ عدد التعليقات: 681 ] نشر منذ 30 دقيقة
المعضولات كثار
بس يسكتن
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 4338 ] نشر منذ 22 دقيقة
لماذا تعضل البنت خلك على حديث المصطفى اذا جأكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه-
ان لم تشتكيك على المحكمه فأعلم انها شكتك لرب العباد واعلم انك في نظرها كل يوم ظالم وقد تتمنى موتك وهي افرب الناس اليك-مثل مالديك من ابناء هيا ترغب في ذلك –