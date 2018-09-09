نكاح 72 فتاة معضولة خلال عام.. ومكة تتصدر

مكة المكرمة(صدى):

عقدت المحاكم في المملكة نكاح 72 فتاة معضولة خلال العام الحالي 1439، في مختلف مناطق المملكة، بعد استكمال كافة الإجراءات والتأكد من جميع الضمانات القضائية.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة قائمة القضايا التي حكمت بعقد نكاح المعضولات بـ 26 قضية عضل، تليها منطقة الرياض بـ 17 قضية تم حلها بإجراء عقد النكاح.

فيما سجلت محاكم المنطقة الشرقية 7 قضايا، ومحاكم منطقة عسير 6 قضايا عضل، كما تم عضل 5 فتيات في منطقة جازان تم الحكم بعقد نكاحهن، ثم محاكم منطقة المدينة المنورة 4 فتيات.

وسجلت كل من محاكم ” منطقة القصيم، منطقة الحدود الشمالية، منطقة الباحة ” عقد نكاح فتاتين في كل منهم، وسجلت آخر قضية عضل لفتاة في محاكم منطقة الجوف.