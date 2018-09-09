وظائف شاغرة بجمعية ” ترتيل ” في الباحة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الباحة ” ترتيل ” ، وظائف شاغرة ” معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم ” ، وذلك بمكافأة شهرية تصل إلى 3000 ريال، تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ترخيص رقم (12).

وكشفت الجمعية، عن الشروط المطلوبة للالتحاق بتلك الوظائف، وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، وأن يحفظ ما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم، وأن يكون ملمًا بأحكام التجويد ومخارج الحروف والصفات، فضلًا عن اجتياز المقابلة الشخصية.

فيما أوضحت الجمعية، أنه يمكن التقديم من قِبل الراغبين في العمل بتلك الوظائف، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي:هنا