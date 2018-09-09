” المسند ” : درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي
أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمتخصص بالطقس والفلك، أن درجة الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلها السنوي.
جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” بوجه عام، درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في الشمال والشمال الغربي من السعودية ” .
وتابع ” المسند ” : ” الحرارة تعود لطبيعتها في المناطق الشمالية حتى يوم الأربعاء، يليها ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، هذا والله أعلم ” .
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