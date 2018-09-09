” المسند ” : درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي

نايف السالم(صدى):

أوضح الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، والمتخصص بالطقس والفلك، أن درجة الحرارة اليوم الأحد، أقل من معدلها السنوي.

جاء ذلك في تغريدة لـ ” المسند ” ، عبر الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قال فيها: ” بوجه عام، درجة الحرارة اليوم أقل من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في الشمال والشمال الغربي من السعودية ” .

وتابع ” المسند ” : ” الحرارة تعود لطبيعتها في المناطق الشمالية حتى يوم الأربعاء، يليها ارتفاع طفيف بدرجة الحرارة، هذا والله أعلم ” .