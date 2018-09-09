بالفيديو.. للمرضعات.. 3 أطعمة عليك تناولها لإدرار اللبن وتغذية الطفل

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

تهتم المرأة المرضعة بالتغذية الصحية السليمة التي تضمن لها الرضاعة الطبيعية بشكل صحى وطبيعى يضمن تقوية مناعة الطفل ونموه بشكل صحى.

واستعرض الدكتور مجدي نزيه خلال حلوله ضيفاً ببرنامج “ست الحسن” ، أطعمة على المرضعات تناولها يوميا لإدرار اللبن وتغذية الطفل، منها:-

1- كوب لبن حليب عليه ملعقة حلبة مطحونة وذلك يوميا في وجبة الإفطار.

2- طبق سلطة خضراء كبير بدون بصل أو ثوم أو شطة وذلك يوميا في الغداء

3- قطعة حلاوة طحينية أو ملعقتين عسل أسود مع ملعقة طحينة، وذلك في العشاء يوميا.