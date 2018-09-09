بالتعاون مع العمل.. برنامج ” عالمي ” لمكافحة طيف التوحد

عادل الحربي(صدى):

دشن مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، أحدث برامجه التدريبية بما يختص تحليل السلوك التطبيقي وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث يُعنى هذا البرنامج بتدريب المختصين كفنيين للتحليل السلوكي، ويأتي متوافقاً مع مبادرة الوزارة بالنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد ضمن أحدث واعلى المعايير العالمية، لتُحاكي المملكة العربية السعودية الدول الرائدة في التدخل والتأهيل لاضطراب طيف التوحد عبر رفع كفاءة المختصين.

ويعتبر هذا البرنامج إحدى نتائج التعاون بين مركز أبحاث التوحد ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والذي يهدف الى تمكين المجتازين لهذا البرنامج من التأهيل إلى اختبار البورد العالمي ليصبحوا فنيين معتمدين لتحليل السلوك.

من جانبه أكد مدير مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور هشام الضلعان، أن البرنامج الذي بدأ على أرض الواقع أمس الأول الخميس، والذي يستمر لمدة 4 أشهر، سيقوم خلاله أخصائيو المركز بتدريب (٤٠) أخصائية من كادر الوزارة وتأهيلهم كفنيات تحليل السلوك، كما أن البرنامج بُرمته يستوفي شروط “البورد العالمي” لتحليل السلوك التطبيقي.

وأشار أن البرنامج يستوفي المتطلبات والشروط العالمية حيث سيتمكن المجتازون لهذا التدريب وحسب رغبتهم من التقدم الى اختبار البورد العالمي لتحليل السلوك التطبيقي ليصبحوا فنيين معتمدين لتحليل السلوك.

كما أكد الدكتور الضلعان على توافق الرؤية بين مركز أبحاث التوحد ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية على مخرجات هذا البرنامج بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، من توطين للخبرات ورفع لكفاءتنا الوطنية العاملة في مجال اضطراب طيف التوحد بما يسهم في رفع نوعية الخدمات المقدمة لذوي اضطراب طيف التوحد.

وقد أوضح الدكتور الضلعان أن آلية التدريب المتبعة في هذا البرنامج تشتمل على محاضرات وورش عمل تدريبية متخصصة، مع تدريب عملي بإشراف ميداني وذلك بما يتطابق مع المعايير الدولية.