المدير التنفيذي لمشروع ” نيوم ” يستشرف آفاق الطفرة التنموية القادمة

سعيد العجل(صدى):

أكد المهندس نظمي النصر الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم أن المملكة تعيش في مرحلة الطفره التاريخية التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المعاصر .

جاء ذلك خلال لقائه بالطلبة المستجدين في جامعة الفيصل بالرياض, بحضور د.محمد ال هيازع مدير ” الفيصل” وعمداء الكليات .

وقال المهندس نظمي خلال حديثه مع طلاب وطالبات الجامعة انكم وبقية شباب الوطن هم من سيقود المستقبل في المملكة, وان المشوار اليوم لن ينتهي بالتخرج بل سيبدأ بعد التخرج, وهي الرحلة الحقيقية لما تريدون القيام به , مشيرا الى ان النجاح هو الابداع في العلم والتعليم وهوالأساس في بناء الجامعة لطلبتها.

كما اوضح “النصر” ان مشروع نيوم ليس فقط مشروعاً للمستقبل بل هو حلم المملكة لتحقيق رقيها وتنميتها , وعند الانتهاء منه – بمشيئة الله – سيشهد العالم بان المملكة استطاعت ان تحقق اصعب واهم واجمل حلم في التاريخ.

وتابع قائلا :” إن مشروع نيوم يعبرعن المستقبل وليس الحاضر, معتمدا في ذلك على عقول ابناء الوطن للعمل في القطاعات التنموية والحيوية في هذا المشروع الذي يحقق احلامهم .

ووصف “النصر” جامعة الفيصل بانها من الجامعات الرائدة في المملكة وان مخرجاتها المستقبلية واعدة للمشاركة في جميع اوجه التنمية في هذا الوطن الغالي .

من جانبة شكر مدير الجامعة الدكتورمحمد ال هيازع المهندس نظمي على قبول دعوة الجامعة لالقاء كلمة في حفل استقبال الطلبة المستجدين للاستفادة من سيرته العلمية والعملية التي تحتذى ، وهذا هو نهج الجامعة سنويا باستضافة شخصية وطنية في بداية كل عام دراسي للتحدث الى الطلبة المستجدين للاستفادة من تجارب من سبقهم لتكون حافزا لهم لبذل كل السبل المؤدية الى النجاح ، وأوضح آل هيازع انه تم قبول نحو 600 طالب وطالبة يمثلون 40% من اجمالي المتقدمين للقبول في العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ في كليات الجامعة المختلفة وهي الطب والصيدله والهندسة والعلوم وادارة الاعمال ، مؤكداً ان الجامعة تحرص على قبول الطلبة المتميزين ، فهي تضم طلبة من نحو 40 جنسية من مختلف دول العالم ، واللغة المعتمدة في التدريس هي اللغة الانجليزية .