اكتمال صفوف الهلال الخميس المقبل

نواف السالم(صدى):

يعود اللاعبون الدوليون في نادي الهلال وانتظامهم في التدريبات مع اللاعبين المحليين، الخميس المقبل لتكتمل صفوف الفريق.

وأوضح ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن صفوف الفريق ستكون مكتملة الصفوف بتواجد اللاعبين المحليين والدوليين والمحترفين والتدرب تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وعلى جانب آخر، كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض اللاعب أحمد شراحيلي لالتهاب في مفصل القدم، في حين جاءت إصابة المدافع الإسباني بوتيا بشد في العضلة الضامة؛ بينما سيعود الفريق لتدريباته الاعتيادية في الثامنة من مساء الأحد.