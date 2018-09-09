نائب وزير التعليم يكرم منتخبات الجامعات السعودية المشاركة في ألمانيا واليابان

رشاد اسكندراني(صدى):

يقوك معالي نائب وزير التعليم نائب رئيس مجلس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالرحمن العاصمي بتكريم المنتخبات الجامعية المشاركة في بطولة الجامعات للكرة الشاطئية في ألمانيا والحاصلة على إنجازات مميزة تمثلت بفوز الفريق في مباراتين على جنوب افريقيا وسيرلنكا .

وكذلك فريق الكارتيه المشارك في بطولة الجامعات الدوليه باليابان والذين حصلوا على ميدالية فضية وميداليتين برونزية و ذلك في تمام الساعه ١١ صبيحة يوم الاثنين 30 ذي الحجة 1439 في مكتب معاليه في الوزارة .

ويأتي هذا التكريم بتوجيه من معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى لدعم الرياضة الجامعية والتي تعتبر احد الروافد الرئيسية في رياضة الوطن وتولي وزاراة التعليم الرياضة الجامعية اهتماما كبيرا بهدف ايجاد الرياضيين النخبة ودعما للنشاط البدني في المجتمع الجامعي.