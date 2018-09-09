” ترامب ” يقطع مساعدات بقيمة 25 مليون دولار عن مستشفيات القدس
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بقطع مساعدات بقيمة 25 مليون دولار، عن المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية، والتي كانت تقدمها لهم الولايات المتحدة.
جاء ذلك في إطار خطة ” ترامب ” لقطع المساعدات عن الفلسطينيين، بهدف تحويلها لأولويات أخرى، لصالح دافع الضريبة الأمريكي.
جدير بالذكر، أنه من المفترض تحويل الأموال التي وافق عليها الكونجرس لدعم مستشفيات القدس إلى أهداف أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.
ابو وليد[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفلسطيني يأكل ولا يشكر بل ويعض اليد التي تمتد اليه بالمساعده — عملو من قضيتهم اسلوب قذر لاستغلال الشعوب المتعاطفه معهم وابتزازهم ويا ليتهم يشكرونهم — انهم يشكرون ايران ويمجدونها برغم انها لم تعطهم ولا قرش على مدى تاريخها — اصبح قادتهم اثرياء بسبب المال العربي الذي نهبوه باسم القضيه ومنذ اكثر من 70 عام وهم يعيشون ببلاش ولا حتى يشكرون من يساعدهم — يستاهلون