” ترامب ” يقطع مساعدات بقيمة 25 مليون دولار عن مستشفيات القدس

واشنطن(صدى):

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارًا بقطع مساعدات بقيمة 25 مليون دولار، عن المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية، والتي كانت تقدمها لهم الولايات المتحدة.

جاء ذلك في إطار خطة ” ترامب ” لقطع المساعدات عن الفلسطينيين، بهدف تحويلها لأولويات أخرى، لصالح دافع الضريبة الأمريكي.

جدير بالذكر، أنه من المفترض تحويل الأموال التي وافق عليها الكونجرس لدعم مستشفيات القدس إلى أهداف أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.