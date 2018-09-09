” ساما ” ترسل إنذارا نهائيا للشركة الأهلية للتأمين

علي القحطاني (صدى):

أرسلت مؤسسة النقد العربي السعودي، إنذارًا نهائيًا إلى الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، لضعف عمل إدارة المطالبات وعدم فعالية النظام التقني لدى الشركة.

وأكدت المؤسسة في خطابها الذي تسلمته الشركة في 6/9/2018، أنه يجب على الشركة القيام بتصحيح المخالفات الواردة في الخطاب خلال 20 يوم عمل.

كما أشارت إلى أنه في حال عدم تصحيح تلك الملاحظات خلال المدة المحددة، سوف تتخذ المؤسسة قرارًا أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وفقًا لما نصت عليه المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.