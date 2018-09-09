الأرصاد تصدر تنبيهين لسكان الرياض وحائل

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا لسكان منطقة حائل، يحذر من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، مثيرة للأتربة والغبار.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة حائل، في تمام الساعة 16:00 من اليوم الأحد الموافق 9/9/2018م، وذلك على أن تنتهي الساعة 23:00 من نفس اليوم.

كما أطلقت الهيئة تنبيهًا آخر لسكان منطقة الرياض وتشمل: ” وادي الدواسر ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة على منطقة الرياض، ستكون في تمام الساعة 14:00 من اليوم الأحد، وتنتهي في الساعة 19:00 من اليوم ذاته.