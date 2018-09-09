الصحافة الإسبانية تشعل غضب رونالدو

ماجد محمد(صدى):

تنتقد الصحافة الإسبانية، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بحدة مؤخرًا مما أشعل غضب رونالدو مما يقال عنه.

وأكدت صحيفة ” ماركا ” الإسبانية، أن لاعب السيدة العجوز الجديد غاضب من التقارير الصحفية التي تهاجمه باستمرار، لافتة إلى أنّ ريال مدريد صار أفضل بعد رحيله.

وكشفت أن رونالدو يتابع التقارير التي تهاجمه باستمرار والتي ظهرت بوضوح بعد فوز لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا علي؛ حيث رفض صاروخ ماديرا حضورحفل توزيع الجوائز لأنه كان يعلم مسبقًا بفوز مودريتش.