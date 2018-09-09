قبل 14 يوما.. ” اليوم الوطني السعودي 88 ” يتصدر تويتر بفخر واعتزاز

نايف السالم(صدى):

تستعد المملكة بكافة مواطنيها ومؤسساتها للاحتفال باليوم الوطني 88، في الـ23 من سبتمبر الجاري؛ متذكرين لحظات التوحيد ومواقف الملوك العظماء بكل فخر واعتزاز.

وقبل حلول اليوم الوطني 88 بأكثر من 10 أيام، تصدر وسم ” #اليومالوطنيالسعودي_88 ” موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، ليبدأ الاحتفال منذ بداية شهر سبتمبر بشعارات وطنية وحب الوطن.

وانهال المغردون على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “، للتغريد والمشاركة في الوسم الوطني، معبرين عن فخرهم بوطنهم الغالي وملوكه العظماء.

وردد أحد المغردين الشعر في وطنه، قائلًا ” سارعي للمجد والعليا، مجدي لخالق السما، وارفع الخفاق اخضر، يحمل النور المسطر، رددي الله اكبر ياموطني، موطني قد عشت فخر المسلمين، عاش الملك للعلم والوطن “.

وأضاف آخر ” يا وطنا كلنا لك ذخيرة.. لانوى الباغي بك الشر ثرنا “، كما تداولوا مقطع فيديو لأبطال الحد الجنوبي، قائلين ” مخلصه ذخيرتهم والعدو يرمي عليهم ويسولفون ويضحكون ولا دخل قلبهم الخوف انا اشهد انا مانسوا شي عندهم هؤلاء يستحقون ان يوفر لهم كل مايتمنون سوا كان غالي ولا رخيص .. اسئل الله العلي العظيم ان يحفظهم بحفظه وان ينصرهم على عدوهم “.

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