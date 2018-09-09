” العمل ” تضبط وافدا ظهر في فيديو مسيء وتستدعي صاحب المنشأة بجدة

سعيد العجل(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، من ضبط وافد عربي ظهر في مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل مسيء أثناء تصويره مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة؛ حيث كان يجاهر بتناوله الإفطار مع موظفة في مخالفة صريحة للأنظمة.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانيًا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين.

وأشار ” أبا الخيل ” إلى أنه تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيداً لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد ومركز الاتصال 19911.