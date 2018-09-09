السجلات التجارية تزداد بنسبة تتجاوز الـ 19%

عادل الحربي (صدى):

ازدادت أعداد السجلات التجارية المصدرة في فروع وزارة التجارة والاستثمار لشهر يوليو الماضي؛ حيث وصلت الزيادة بنسبة تجاوزت 19% عن نفس الشهر من العام 2017؛ حيث بلغت 12,939 سجلًا تجاريًا؛ بالمقارنة مع عدد لم يتجاوز 10,861 سجلًا تجاريًا في شهر يوليو من العام الماضي 2017.

وعلى جانب آخر، اشتكت بعض الغرف التجارية الصناعية في المملكة من انخفاض إيراداتها بسبب انخفاض معدلات السجلات التجارية المجددة وتوجه بعض التجار إلى إلغاء سجلاتهم التجارية الأمر الذي يؤدي إلى إلغاء اشتراكات هذه السجلات في الغرف التجارية.

وقال البعض منهم، أن انخفاض إيرادات الغرف هو إلغاء جزء من المشتركين اشتراكاتهم بسبب انخفاض الأعمال العامة والخاصة التي تنفذها وارتفاع التكاليف والرسوم التي تتكبدها هذه المنشآت.