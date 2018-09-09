8200 طالبة تستقبلهن إدارة الاختبارات بتعليم مكة منذ بداية العام الدراسي

محمد السعران(صدى):

استقبلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول منذ بداية العام الدراسي الحالي 1439_ 1440هـ 8200 طالبة وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين من أولياء الأمور والطالبات عمليات التسجيل والحصول على الخدمات بأقل وقت وجهد حيثُ تم استقبال ومتابعة الطالبات من داخل منطقة مكة المكرمة وخارجها ، لتقديم خدماتها لهن فيما يتعلق : بإجراءات القبول والتسجيل ومراحلها ومعالجة جميع المشكلات المتعلقة بالقبول في المدارس ، كذلك متابعة إيجاد مقاعد دراسية للطالبات ومتابعة أوضاعهم من حيث استيفاء الشروط وعدم وجود نقص في متطلبات التسجيل الرسمية ، كما تمت معالجة الحالات غير المستوفاة للشروط أو النقص في المستندات الرسمية أو البيانات كما تم الإشراف على عمليات الانتقال بين المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوي بالإضافة إلى استقبال الطالبات القادمات من خارج منطقة مكة المكرمة وكذلك الطالبات المتنقلات بين الأحياء ، وتمت معالجة أوضاع الطالبات المنقطعات، وتوجيه الطالبات المسموح لهن بإجراء اختبارات تحديد المستوى إلى المدارس.

ومن جهة أخرى تم التنسيق بين إدارة الاختبارات والقبول وإدارة التخطيط لتحقيق العمل التكاملي في حالة الزيادة في أعداد الطالبات ضمن نطاق الحي بفتح فصول إضافية في المدارس تلبية للاحتياج مع مراعاة قدرة المبنى الاستيعابية ، وإجراء معادلة الشهادات للقادمين من خارج المملكة و تقديم خدمات طلب شهادة بدل مفقود وبدل تالف وتعديل البيانات على الشهادات، كما قدمت لهن خدمات التحويل من مدارس التحفيظ إلى مدارس التعليم العام والعكس ،و تقديم خدمات التحويل من التعليم الأجنبي إلى التعليم

الحكومي مع تقديم خدمات تحويل الطالبات من الانتساب إلى الانتظام وبالعكس حسب أعمارهن نظاما.

وقد حرصت الإدارة بمصادقة شهادات الطالبات الخارجات من المملكة ، ومساعدة قائدات المدارس في حل الإشكالات التي تواجههن في نظام

نور، واستخدام وسائل التواصل بهدف التسهيل على المراجعين وتيسير تقديم الخدمات لهم في أماكنهم وخفض عدد المراجعين للإدارة .

وفي سياق متصل تم تطبيق التوجيهات بشأن قبول الطالبات السوريات واليمنيات من حيث النظر في الوثائق المتوفرة لديهم كأوراق الثبوتية والوثائق الرسمية والشهادات الدراسية وسيلي ذلك زيارات ميدانية للمدارس من قبل المشرفات للاطلاع على أوضاع الطالبات والوقوف على أعمال القبول والتسجيل بها.