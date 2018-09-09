” التعليم ” توجه بإحالة مواليد 1380 للتقاعد

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، توجيهًا إلى إداراتها في المناطق بسرعة تزويدها بأسماء المعلمين والموظفين المعينين على نظام المستخدمين وبند الأجور من مواليد 1380هـ، لإحالتهم للتقاعد بناءً على المادة السادسة من لائحة انتهاء الخدمة.

وتقضي تلك المادة، بإحالة الموظف إلى التقاعد بقوة النظام عند إكماله سن الستين، فيما جاء ذلك رغبة من الوزارة في استكمال إجراءات الذين سيحالون إلى التقاعد نظامًا لعام 1440هـ في وقت مبكر، وذلك في موعد أقصاه بداية شهر ربيع الأول المقبل.

وتعمل الوزارات الأخرى على تنفيذ نفس الإجراء، تمهيدًا لإحالة مواليد ذلك العام إلى التقاعد؛ حيث يتوقع هذا العام تقاعد أكثر من 40 ألف موظف لبلوغ الستين.