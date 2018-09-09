10 شروط لانتقال موظفي ” التعليم ” من الكادر التعليمي للإداري

عادل الحربي(صدى):

وضعت وزارة التعليم 10 ضوابط وشروط، لانتقال موظفيها من الكادر التعليمي إلى الكادر الإداري، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1 – أن يتم التقديم خلال فترة محددة من كل عام هجري تمتد لشهرين.

2 – أن يكون المتقدم على رأس العمل.

3 – ألا تقل مدة خدمته في التعليم عن ثلاث سنوات.

4 – ألا يكون في قضية قائمة.

5 – أن يتم استقبال الطلب لفترة واحدة من غرة صفر إلى 30 ربيع الأول من كل عام هجري.

6 – أن يكون النقل على وظيفة إدارية لا تتجاوز مرتبتها السادسة، وتكون من وظائف التشكيلات المدرسية.

7 – ضرورة تقديم إقرار خطي من صاحب الطلب، مصدق من جهة العمل، يتضمّن موافقته على النقل إلى وظيفة إدارية بالمرتبة السادسة، وعلى ما يترتب على نقله من نقص في الراتب.

8 – أهمية موافقة الرئيس المباشر من صاحب الصلاحية بالجهة على الاستغناء بدون بديل، ودون احتسابه في الاحتياج العام المقبل.

9 – موافقة الجهة التي سيتم النقل إليها في حال تغيرت الجهة.

10 – موافقة صاحب الصلاحية بالوزارة، مع إرفاق جميع الأوراق المطلوبة للتحويل.

جدير بالذكر، أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، كان قد أصدر تعميمًا كشف فيه عن آلية التحويل إلى العمل الإداري، والتي تبدأ بتقديم الطلب عن طريق الخدمة الذاتية في نظام ” فارس ” ، مع إرفاق المسوغات، ثم ترسل لصاحب الصلاحية في الجهة.

وعليه، يتم دراسة الطلب بالوزارة، ويصدر قرار التحويل في حال قبوله بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية، أو يتم الاعتذار لصاحب الطلب في حال عدم وجود وظيفة للنقل.