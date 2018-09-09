هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب الأراضي اليمنية ويشعر بها جنوب المملكة

محمد السعران(صدى):

سجلت محطات الرصد بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية هزة أرضية صباح اليوم الأحد الموافق 29/12/1439 هـ في تمام الساعة 07:29:10 بتوقيت المملكة.

واوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق اباالخيل بأن الهزة التي تم رصدها بلغت قوتها 4 درجات على مقياس ريختر وتقع شمال غرب الأراضي اليمنية جنوب مدينة ظهران الجنوب بمسافة تبعد 70 كم.

وقال بأن بعض سكان المدن القريبة قد شعرو بها ولم تؤثر الهزة على أي من المناطق في جنوب المملكة ولله الحمد، وارجع سبب هذه الهزة لوجود صدوع منتشرة بالمنطقة.