6 أنواع من الخضراوات تخلصك من وزنك دون ريجيم

أماني الغامدي(صدى):

للتخلص من الوزن الزائد يعد تحديا كبيرا لكل امرأة، خاصة بالنسبة لمن يفشلن في اتباع نظام غذائي لفترات طويلة.

لكن تقدم دكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، مجموعة من الخضراوات يجب تناولها يوميا، حتى تساعدك على التخلص التدريجي من الوزن، دون ريجيم .

الطماطم

تحتوي الطماطم على كميات كبيرة من عنصر ” الليكوبين ” ، الذي يمنحك الشعور بالراحة والسعادة، ويحميك من الشعور بالقلق أو التوتر، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية، فلا يوجد خوف من تناولها يوميا.

الفلفل الحار

الطعام حار بشكل عام يزيد من معدل حرق الجسم للسعرات الحرارية، ويسرع من التخلص من الدهون.

فلفل الحلو

يعمل على حرق الدهون خلال أسبوع، فقط تناولينه بشكل يومي.

الخيار

هذه الخضراوات الغنية بالماء، تساعد على الحد من الجوع، كما أنه يطرد السموم في الجسم.

الخضراوات الورقية

يمكن تناول الكثير من السبانخ وسلطة الكرنب والقرنبيط، عندما تشعرين بالجوع، فهذه الخضراوات مليئة بالألياف التي تخلصك من الدهون المتراكمة، لكن مع شربك الكثير من الماء.

الفاصوليا

هذه الحبوب الخضراء منخفضة السعرات الحرارية، وهي مصدر غني بالألياف والبروتين، لذلك فهي الأفضل لحرق الدهون.