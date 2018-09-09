المراكز التوجيهية للأمر بالمعروف بمكة تختتم أعمالها التوعوية لموسم حج هذا العام

إبراهيم الزهراني(صدى):

بدأت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل في مشاركتها مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة عبر مراكزها التوجيهية ونقاطها التوعوية وكان ذلك على فترتين الأولى انتهت بنهاية ١٢ ذي الحجة والفترة الثانية تنتهي بنهاية شهر ذي الحجة. والتي يقوم أعضاء الهيئة الميدانيون فيها بتوعية ضيوف الرحمن عبر ستة مراكز توجيهية في جبل النور وجبل ثور ومكتبة مكة ومقبرة المعلاة وجبل عرفة والجعرانة بالتوجيه وتوزيع مطبوعات الرئاسة العامة.

وأوضح رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية للفترة الثانية الشيخ خميس بن عبدالرحمن الزهراني أن المراكز التوجيهية في مكة المكرمة منذ بداية عملها في الفترة الثانية بتاريخ الثالث عشر من ذي الحجة وزعت أكثر من نصف مليون مادة توعوية من مطبوعات الرئاسة العامة مابين كتيبات ومطويات وأقراص ممغنطة تتضمن ما يفيد الحاج في يومه وليلته.

كما تمت الاستفادة من وسائل التوعية الرقمية والشاشات واجهزة التواصل التي تمكن الحاج من الاطلاع على جميع مطبوعات الرئاسة في هاتفه النقال.

يذكر ان المراكز التوجيهية شهدت اقبالاً كبيراً من ضيوف الرحمن خلال الأيام الماضية وطوال ساعات عمل المراكز.

من جانبه أكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة عضو لجنة الحج العليا الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن الرئاسة العامة تقوم بأعمال ومهام مناطة بها يؤديها منسوبوها من خلال المراكز التوجيهية التي يكثر توافد الحجاج عليها وذلك بالتوجيه والإرشاد والنصح بالطرق الشرعية والحيلولة دون وقوع المخالفات الشرعية بالحكمة والموعظة الطيبة حماية لجناب التوحيد وتصحيحاً للعقيدة ومنعاً لوقوع المخالفات الشرعية. مشيداً فضيلته بدعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ومتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وذلك للرقي بأعمال الرئاسة العامة تحقيقاً للتطلعات المنشودة لولاة الأمر.