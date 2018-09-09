بالصور.. رئيسة كرواتيا تكرم المصور المكسيكي الذي دهسه اللاعبون في المونديال

ماجد محمد(صدى):

كرمت رئيسة كرواتيا ” كوليندا غرابار كيتاروفيتش ” المصور المكسيكي ” يوري كورتيز ” الذي سقط عليه لاعبي المنتخب الكرواتي في مباراته أمام انجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2018.

كما أهدى اللاعب ” ماندزوكيتش ” قميصه الخاص مع بعض الكلمات على القميص للمصور.

يذكر أن المنتخب الكرواتي تمكن من الوصول إلى نهائي كأس العالم للمرة الاولى في تاريخه لكنه خسر في النهائي أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 4-2.