مدرسة تطلب تعيين معلمين ” غير سعوديين ” ثم تتراجع

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مدرسة أهلية في الرياض، عن رغبتها في التعاقد مع معلمين غير سعوديين في تخصصات عدة.

وما إن انتشر الإعلان حتى وجد الكثير من السخرية والانتقادات، لتجاوز المدرسة الأنظمة التي تفرض التوطين، وتوفير فرص وظيفية لكوادر الوطن من الجنسين.

وعلى الفور سارعت المدرسة إلى حذف الإعلان، مع الاعتذار في تغريدة لها عبر ” تويتر ” .