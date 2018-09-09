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    سبتمبر

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مدرسة تطلب تعيين معلمين ” غير سعوديين ” ثم تتراجع

مدرسة تطلب تعيين معلمين ” غير سعوديين ” ثم تتراجع
علي القحطاني (صدى):

أعلنت مدرسة أهلية في الرياض، عن رغبتها في التعاقد مع معلمين غير سعوديين في تخصصات عدة.

وما إن انتشر الإعلان حتى وجد الكثير من السخرية والانتقادات، لتجاوز المدرسة الأنظمة التي تفرض التوطين، وتوفير فرص وظيفية لكوادر الوطن من الجنسين.

وعلى الفور سارعت المدرسة إلى حذف الإعلان، مع الاعتذار في تغريدة لها عبر ” تويتر ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 4327 ] نشر منذ 1 ساعة

إحضار السيره والمقابله الساعه الرابعه والنصف عصراً—-بعيد عن اعين الرقيب مافيه موجه ولا غيره
مثل التعديات على الاراضي يكون مساء او في الليل بعيد عن اعين المراقبين-

[ عدد التعليقات: 11178 ] نشر منذ 34 دقيقة

المفروض تعاقب وتغرم 500 الف ريال

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