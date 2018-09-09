مختصون يحذرون من توجه بعض الشركات لرفع التأمين استغلالًا لحداثة قيادة المرأة

عادل الحربي (صدى):

توقع مختصون بمجال التأمين أن تستغل بعض الشركات حداثة قيادة النساء للسيارة، في رفع بوليصة التأمين.

وأوضح المختصون أن بعض الشركات ستستغل أن المرأة قد تكون الأكثر تسببًا في الحوادث لرفع بوليصة التأمين على السيدات، عى غرار المطبق على فئة المبتدئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا.

وأشاروا إلى أن هناك خطًا ساخنًا تابعًا لـ ” ساما ” للإبلاغ عن الشركات المخالفة ،واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.