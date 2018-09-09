وظائف شاغرة في مجال المحاسبة بجمعية البر الأهلية في الرياض
أعلنت جمعية البر الأهلية بالرياض ،عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة، لحملة الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وحملة البكالوريوس في المحاسبة.
وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:
1- محاسب مالي شرط أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.
2- مراجع داخلي ، سعودي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ، وأن يكون خبرة في مجال المراجعة الداخلية لا تقل عن خمس سنوات.
وأرفقت الشركة أرقاما للتواصل والاستفسار على التليفون رقم: 0114056666 تحويلة رقم 243 فاكس رقم:0114050641
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