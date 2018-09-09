وظائف شاغرة في مجال المحاسبة بجمعية البر الأهلية في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية البر الأهلية بالرياض ،عن توفر وظائف شاغرة في مجال المحاسبة، لحملة الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ،وحملة البكالوريوس في المحاسبة.

وأوضحت الجمعية أن الوظائف المتاحة بالمسميات التالية:

1- محاسب مالي شرط أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على الزمالة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA.

2- مراجع داخلي ، سعودي الجنسية حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ، وأن يكون خبرة في مجال المراجعة الداخلية لا تقل عن خمس سنوات.

وأرفقت الشركة أرقاما للتواصل والاستفسار على التليفون رقم: 0114056666 تحويلة رقم 243 فاكس رقم:0114050641