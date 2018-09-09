بالفيديو.. المحكمة تحدد مصير أخ رفض توزيع الميراث على شقيقاته

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة مصرية أول حكم بالحبس ضد مواطن مصري لامتناعه عن تسليم شقيقاته الميراث الشرعي بعد وفاة والديهم.

وأوضحت شقيقة المحكوم عليه ،أنه أصر على رفض تسليمهن حقهن الشرعي في الميراث بعد كثرة المحاولات السلمية معه.

وقالت إن المحكمة رفضت الدعوى التي أقامتها ضد شقيقها في المرة الأولى، بينما قبلتها في المرة الثانية وحكمت عليه بالحبس 6 شهور، مشيرة إلى أنه بهذا الحكم توقفت أية محاولات للصلح، وسُدت جميع الطرق السلمية.

وأشارت صاحبة أول حكم بحبس شقيقها بسبب الميراث،إلى أن الميراث عبارة عن أرض زراعية تركها لهم والدهم واستحوذ عليها أخيهم الأكبر، الذي أصر على عدم تقسيم التركة بينهم بالعدل، ما دفعهم لمقاضاته قضائيًا.