الإطاحة بامرأة من جنسية عربية تٌدير منزلاً للدعارة في حي سكني بعفيف

سامي المجيدير(صدى):

تّمكنت فرق من البحث الجنائي في شرطه عفيف وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القبض على إمرأة تٌدير منزل خصصته وكراً للدعارة.

وفي التفاصل التي وردت لـ ” صدى ” فإن فٌرق البحث الجنائي أعدت كمين مٌحكم وذلك بعد مراقبةومتابعة لمنزل المرأة وهي من جنسية عربيه واتخذت أحد المنازل في حي سكني في المحافظة وكراً لممارسة الدعارة.

ورصدت الفرق بعد ورود بلاغات عنها في وقت سابق شبان سعوديين يدخلون المنزل في اوقات متأخره من الليل وبتكثيف المراقبة على المنزل تبين أنه مٌعد لهذا الغرض وتم إعداد خطة بعد التنسيق مع إحداهن على إقامة حفلة سهر والاتفاق معها على مبلغ مالي حتى تمت مداهمه المنزل من قبل سجانات تابعه للشرطهة يرافقهم اعضاء من هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتم القبض على المرأة ومعها اخرى بنفس الجنسية فيما تم مداهمة منزل آخر يعود لها ايضاً بنفس اللحظة وتبين وجود اطفال في منزلها الاخير الذي هو عباره عن شقه صغيرة.

فيما لازالت الجهات الامنية تّحقق في الموضوع حتى إعداد الخر للنشر.