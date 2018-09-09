لحملة الثانوية.. وظائف شاغرة في شركة ” لارسن آند توبرو ” المحدودة
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” فرع ينبع ،بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بينبع عن توفر 95 وظيفة شاغرة للعمل في ” شركة لارسن آند توبرو المحدودة ” .
وأوضح الصندوق أن الوظائف متاحة لحملة الدبلوم في نفس التخصص أو الثانوية العامة مع خبرة سنة بالمسميات التالية:
1- لحام أنابيب.
2- فني كهربائي.
3- فني أنابيب.
4- فني ميكانيكي.
5- مساعد مخزن.
6- الحفارون / العمال.
وتبدأ المقابلة الشخصية اليوم الأحد الموافق 2018/09/09م وغداً الأثنين الموافق 2018/09/10م من الساعة 2:00 ظهراً إلى الساعة 8 مساءً.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل من هــــــنـا.
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