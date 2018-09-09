بالفيديو.. لحظة استهداف قوات الاحتلال لطفل فلسطيني أعزل

القدس(صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة استهداف طفلا فلسطينيا 16 عامًا ، أثناء مشاركته في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة .

وأظهر الفيديو الطفل الفلسطيني الشهيد ” أحمد أبو طيور ” ملوحًا بيديه أمام الأسلاك الشائكة حتى داهمته رصاصة من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار مقطع استهداف الطفل الأعزل بالرصاص الحي غضبًا عارمًا، فيما زعم الجيش الإسرائيلي عن فتحه لتحقيق حول واقعة استشهاده .