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اعتقال سياسي عربي مارس الجنس مع ” قاصر “

اعتقال سياسي عربي مارس الجنس مع ” قاصر “
أمستردام(صدى):

ألقت السلطات الهولندية، القبض على سياسي عربي من أصول مغربية بتهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر.

واعتُقل السياسي بعد انتهاء التحقيق في الشكوى التي تقدمت بها والدة الفتاة ذات الـ 13 عاما.

ويعمل المتهم مديرا لمدرسة إسلامية ،و يمثل حزب ” بيفيدا ” المغربي كعضو في مجلس بلديتها.

وجرد حزب ” بيفيدا ” المتهم من عضويته، بعدما أثارت الواقعة ضجة بين الجالية المغربية، والوسط السياسي الهولندي.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 19494 ] نشر منذ 2 ساعتين

مدير مدرسه اسلاميه ومراهق لكن الفتاه مغربيه والا هولنديه

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