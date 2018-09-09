بالصور.. مورينيو يسقط بطريقة كوميدية فى مباراة إنجلترا وإسبانيا

طلال الغامدي(صدى):

في لقطة كوميدية، سقط البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد الانجليزي، على الأرض ،أثناء عبوره أحد الحواجز لمشاهدة مباراة إنجلترا أمام اسبانيا بدوري الامم الأوروبية.

ورصدت الكاميرات لحظة سقوط مورينيو خارج الملعب، وسلطت وسائل الإعلام الانجليزية الضوء على الواقعة المثيرة، للمدرب المثير للجدل مورينيو.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد خسر مباراتين بأول 4 جولات من الدوري الانجليزي، حيث حصد 6 نقاط فقط حتى الآن.

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